СМИ: Порошенко определился с новым главой Нацбанка

29.04.2017, 12:30

После 10 мая Гонтареву на посту руководителя Нацбанка сменит нынешний глава правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук.

Президент прислушался к рекомендациям Валерии Гонтаревой, которая рекомендовала своим преемником главу австрийского банка.

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук вырвался в лидеры среди претендентов на должность главы Национального банка Украины, сообщает Новое время со ссылкой на два анонимных источника.

Банкир должен заменить нынешнюю главу НБУ Валерию Гонтареву после 10 мая 2017 года.

Как пишет издание, новый глава регулятора должен приложить усилия на продолжение заложенных его предшественницей реформ финансового сектора и выполнить взятые перед МВФ обязательства.

Директор по коммуникациям Райффайзен Банка Аваль Наталья Марченко сообщила изданию, что они пока не обладают какой-либо достоверной информацией относительно возможного решения президента Петра Порошенко: "Мы ждем официального решения".

Отмечается, что ранее Гонтарева лично предоставила президенту рекомендации относительно руководителя Райффайзен Банка Аваль. Лавренчук согласился занять эту должность. "Да, я подтверждаю намерение со временем взяться за такую работу", - подтвердил он.

Одновременно, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) официально выступил за назначение руководителем Нацбанка именно Лавренчука. Как пишет агентство Reuters, о поддержке, в частности, заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

ЕБРР владеет блок-пакетом акций австрийского Райффайзен Банка Аваль, а также намерен войти в состав акционеров украинского Ощадбанка.

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила об уходе в отставку. В частности, она утвердительно ответила на вопрос журналиста во время акции протеста возле своего дома.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева в начале марта подтвердила слухи о своей возможной отставке, пообещав официально предупредить об этом за месяц.

Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и назначение на этот пост Валерии Гонтаревой. Согласно Конституции, председатель НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет. Об этом сообщает УНИАН.