Нацбанк решил продать ряд объектов недвижимости в Киеве и регионах

28.04.2017, 15:58

Национальный банк Украины продолжает избавляться от своих непрофильных активов и принял ряд решений о продаже объектов недвижимости в Киеве и регионах.

В частности, как сообщается на сайте НБУ, принято решение об отчуждении оздоровительного комплекса "Прикарпатье" в Яремче Ивано-Франковской области, и Фонд госимущества уже включил этот комплекс в перечень объектов приватизации.

Кроме того, Нацбанк намерен продать на аукционе административные здания в Виннице и Яремче, уже получил согласование Фонда госимущества и совместно с аккредитованной фондом биржей готовит проведение аукциона.

Также НБУ планирует продать на аукционе здания и сооружения базы отдыха в Буцине Волынской области и в Геническе Херсонской области и ожидает соответствующего согласования Фонда госимущества.

Помимо этого, бюджетный комитет НБУ согласовал решение о продаже на аукционе неиспользуемых гаражей в Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве и Запорожье, ожидая независимой оценки этого имущества для последующего согласования с Фондом госимущества.

Согласно сообщению, физкультурно-оздоровительный комплекс в Киеве и база отдыха "Южные зори" в Одесской области будут переданы в сферу управления Министерства обороны Украины, здания НБУ в Одесской области - в сферу Министерства юстиции, здания в Тернополе - в сферу Государственной казначейской службы, здания пожарного депо Банкнотно-монетного двора НБУ - в сферу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, общежития НБУ в Харькове - в коммунальную собственность города.

Также сообщается, что вырученные средства направляются в государственный бюджет Украины в полном объеме, а принять участие в аукционах смогут все желающие после того, как Фонд госимущества публично объявит о приватизации. Об этом сообщает УНИАН.