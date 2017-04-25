Государственный "Ощадбанк" за год перечислил в бюджет 2,3 миллиарда налогов

25.04.2017, 15:54

Государственный "Ощадбанк" в 2016 году заплатил налоги, сборы и обязательные платежи в государственный бюджет Украины на сумму 2,329 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Как отметил глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный, финучреждение вышло на прибыльную деятельность, что позволило в прошлом году получить почти полмиллиарда гривен чистой прибыли, а за первый квартал этого года - почти 160 млн грн.

"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. Об этом сообщает УНИАН.