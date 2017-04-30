В Диамантбанке заявляют о наличии потенциального инвестора

30.04.2017, 13:06

Руководство Диамантбанка намерено создать переходный банк, на который уже нашелся покупатель. Об этом написал на своей странице в Facebook глава правления Диамантбанка Олег Ходачук.

"За 4 дня после введения администрации проведена колоссальная работа работниками банка, результатом которой в первый рабочий день следующей недели будет подана заявка "квалифицированного" инвестора по пути - "создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка", - уточнил он.

Ходачук указал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц вчера, 28 апреля, сделал соответствующее объявление о начале открытого конкурса среди предварительно квалифицированных инвесторов.

Ходачук сообщил, что менеджмент планирует компенсировать в переходном банке все вклады населения и часть вкладов юридических лиц.

До этого он писал, что общий объем денежных средств на корсчете в Национальном банке Украины (НБУ), счетах в банках под страховой депозит для платежных систем и наличные деньги в кассе банка по всей сети на момент введения временной администрации составлял 600 млн грн.

НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.