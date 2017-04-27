НБУ предложит маленьким банкам сдать лицензии

27.04.2017, 16:15

Банки, которые не в состоянии докапитализироваться, могут добровольно сдать с лицензию. Об этом заявила заместительница главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью порталу "Минфин".

"Всего осталось порядка 34 банков, которые пока не докапитализировались до 200 млн гривен. Критичных из них 13 - все это в основном очень мелкие банки", - сказана Рожкова.

По ее словам, представители регулятора встречались с собственниками этих банков и советовали им или пересмотреть свои бизнес-модели, или подумать о добровольном отказе от статуса банка.

"Год назад они уверяли нас, что у них есть планы по развитию, но за это время так ничего и не поменялось. Какой смысл вкладывать дополнительные деньги в банк, если он не дает "выхлопа" бизнеса?", - заявила Рожкова.

Замглавы НБУ предложила собственникам маленьких банков как альтернативу превращение в финансовые компании. "Можно сдать банковскую лицензию, но при этом оставить себе валютообмен, платежные системы и даже за счет собственного капитала заниматься кредитованием", - отмечает замглавы НБУ.

Ранее Нацбанк определил новые критерии распределения банков на отдельные группы на 2017 год. Об этом сообщает Сегодня.ua.