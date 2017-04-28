Прминвестбанк докапитализируют на 12 млрд грн

28.04.2017, 16:59

Правление Проминвестбанка (дочернего подразделения российского Внешэкономбанка) приняло решение о докапитализации финучреждения на 12 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба.

"27 апреля 2017 года состоялось годовое собрание акционеров Проминвестбанка, на котором утверждены результаты деятельности банка за 2016 год и принято решение об увеличении уставного капитала банка с новой эмиссией акций на 12 млрд грн", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля 2017 года, кредитный портфель банка составляет около 40 млрд грн. Средства клиентов, включая и депозитные вклады - 8,33 млрд грн. Уставный капитал банка - 40,62 млрд грн.

Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что все украинские банки с российским государственным капиталом имеют потенциальных покупателей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.