"Проминвестбанк" с начала года сократил убыток в 14 раз

29.04.2017, 12:39

Дочерний банк российского государственного "Внешэкономбанка" - "Проминвестбанк" - в первом квартале 2017 года получил 170,4 миллиона гривень убытка, что в 14 раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в отчетности на сайте банка, в январе-марте его активы сократились на 22,9% - до 25,606 миллиарда гривень, обязательства - на 25,1%, до 22,200 миллиарда гривень, собственный капитал - на 4,7%, до 3,406 миллиарда гривень.

Также банк сообщил, что его акционеры на общем собрании приняли решение об увеличении уставного капитала финучреждения на 12 миллиардов гривень путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

"Проминвестбанк" является одним из крупнейших украинских банков по объему активов. 99,4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности ("Внешэкономбанк").

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений. Об этом сообщает УНИАН.