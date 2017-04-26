Укрсоцбанк обновил состав наблюдательного совета

26.04.2017, 15:47

Как сообщает пресс-служба финучреждения, вчера, 25 апреля, состоялось ежегодное общее собрание акционеров Укрсоцбанка, где был избран новый состав наблюдательного совета банка.

В новый состав набсовета Укрсоцбанка вошли: Рушан Хвесюк, Ильдар Каримов, Эндрю Бакстер, Роман Шпек, Игорь Мазепа и Лоренцо Джанотти.

Роман Шпек, старший советник Альфа-Банк и председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, вошел в состав набсовета Укрсоцбанка, сменив Эдуарда Кауфмана. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.