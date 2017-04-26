В мае ПриватБанк снизит ставки по депозитам

26.04.2017, 16:01

С 4 мая 2017 г. ПриватБанк снизит процентные ставки по депозитным договорам физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Максимальная процентная ставка в гривнах составит 16,3% годовых, в долларах - 5% годовых, а вклады в евро будут приносить не более 3% годовых.

Как объяснил руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан, с начала мая на рынке депозитов физлиц продолжится снижение базовых ставок по вкладам как в валюте, так и в гривне в среднем на 0,5-1%.

"Снижение учетной ставки Национальным банком и укрепление рыночных тенденций на снижение стоимости заемных ресурсов дают возможность ПриватБанку продолжить с начала мая снижение ставок по депозитам как в гривне, так и валюте", - пояснил Шабан.

По его словам, это, в свою очередь, будет способствовать развитию кредитования за счет более доступных процентных ставок по кредитам для стимулирования роста экономики. В конце апреля вкладчики еще могут разместить деньги по "старым" ставкам. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.