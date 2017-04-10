10.04.2017, 14:11

В последнюю ночь перед национализацией в Приватбанке провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд. грн. Об этом заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, результаты постаудита Приватбанка показали, что у банка были еще большие проблемы, чем думали до этого, и он требует еще большей докапитализации.

"Не 97% корпоративного портфеля были выданы связанным лицам, а 100%. Это означает, что потребность в докапитализации еще больше и что государству придется выложить еще больше денег, чтобы компенсировать убытки управления банком командой олигархов", - заявила глава Нацбанка, которая объявила сегодня о своей отставке.

Она сказала, что Украина будет предпринимать шаги для возврата этих денег.

По ее словам, национализация "Приватбанка" была единственным правильным решением, когда недостача средств в капитале банка составила 146 млрд. грн. Это 33% депозитов частных лиц страны. В банке обслуживаются более 20 млн. украинцев.

Представители бывшего правления Приватбанка ранее отрицали информацию о неэффективном руководстве и заявляли о политике НБУ якобы на "уничтожение банка".

Приватбанк полностью перешел под контроль государства в декабре 2016 года. Основными его акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Об этом сообщает ВВС Украина.