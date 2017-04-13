Гройсман ознакомился с реконструированными учреждениях здравоохранения в Кропивницком

13.04.2017, 14:58

Ремонт и реконструкция учреждений здравоохранения и является результатом начатой три года назад реформы по децентрализации. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время ознакомления с консультативной поликлиникой Кировоградской областной больницы, отремонтированной за средства Государственного фонда регионального развития и средства областного бюджета.

Глава правительства также ознакомился с построенным за средства областного бюджета современным операционным блоком, где проводятся операции на открытом сердце, в Кировоградском областном кардиологическом диспансере.

"Это и есть результат настоящей децентрализации. Появилась децентрализация - совсем другой прогресс. Но самое главное - инвестировать не в стены больниц, а в здоровье людей", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Премьер-министр пообщался с персоналом медицинских учреждений и пациентами центра и рассказал об инициативе правительства по изменению системы здравоохранения, в частности о внедрении правительственной программы "Доступные лекарства", предусматривающей выделение бесплатных лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы для хронически больных.

Владимир Гройсман обсудил ситуацию с техническим обеспечением медицинских учреждений, выплатой заработной платы работникам здравоохранения, напомнив, что в 2017 году заработные платы врачам были повышены на 30%. "Я согласен, этого недостаточно. Но это только начало. Ваша работа - бесценна", - сказал Владимир Гройсман, обращаясь к медицинским работникам.

Он также посетил местную аптеку и непосредственно справился относительно реализации государственной программы "Доступные лекарства", пообщавшись с фармацевтами и посетителями.

Кардиохирургическая операционная в Кировоградском областном кардиологическом диспансере открыта в феврале 2016 года. За 2016 год выполнено 156 оперативных вмешательств, из них 66 операций на открытом сердце, 59 операций при нарушении ритма сердца, 17 операции на артериях, 8 операций на венах.

В структуре Кировоградской областной больницы есть отделение консультативной поликлиники, плановая мощность которого составляет 343 посещения в одну смену. Специализированные консультации проводятся по 32 врачебным специальностям. За 2016 год в поликлинике проконсультировано 85630 больных. Всего госпитализировано через поликлинику в стационар за 2016 год 14638 больных, что составляет 64,2% от числа госпитализированных. В поликлинике работает кабинет диабетической стопы, в котором проконсультировано более 1000 больных сахарным диабетом.

За 2016 год в стационаре областной больницы пролечено 22763 пациентов. Несмотря на то что подавляющее большинство пациентов попадают на лечение со сложной патологией и с тяжелым состоянием здоровья, результаты проведенного лечения - 97% больных выписывается из больницы с полным выздоровлением и улучшением.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.