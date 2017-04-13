Гройсман предупредил чиновников о персональной ответственности за своевременный расчет с аптеками по программе "Доступные лекарства"

13.04.2017, 15:13

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от местных властей обеспечить своевременные расчеты с аптечными сетями по правительственной программе "Доступные лекарства", которая предусматривает выделение бесплатных лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы для хронически больных, и предупредил о персональной ответственности руководителей за возможный саботаж программы.

Об этом глава правительства сказал во время селекторного совещания по вопросам здравоохранения с председателями областных государственных администраций, проведенной в рамках рабочей поездки в Кропивницкий.

"Я предупреждаю всех чиновников о персональной ответственности. Вы должны как часы рассчитываться с аптечными сетями. Эту программу обеспечения бесплатными лекарствами мы запустили один раз и надолго. Она будет действовать и в этом, и в следующих годах. Поэтому я бы хотел, чтобы процесс взаиморасчетов был качественным, и доступность была обеспечена", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что ритмичный расчет с аптечными сетями является ответственностью местных властей. "Средства есть, мы готовы перечислять их тогда, когда нужно, заранее - никаких проблем нет. И вы должны просто выполнять, иначе вы подорвете доверие аптечных сетей, в первую очередь к себе", - сказал премьер-министр.

"Предупреждаю, уважаемые друзья, особенно первых руководителей, если вы будете безответственно относиться к этой программе, я вам обещаю, что заработную плату будете получать наклейками, которые должны быть на аптеках, доступные лекарства, чтобы вам еще раз напоминать, что вы несете ответственность за каждого человека. Я бы хотел, чтобы мы ответственно к этому относились", - подчеркнул глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.