НБУ понизил учетную ставку до 13%

13.04.2017, 15:28

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых с 14 апреля этого года."Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

В конце октября 2016 года Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 15% до 14%. В сентябре НБУ снизил учетную ставку до 15% с 15,5%. До этого Нацбанк июле снизил учетную ставку до 15,5% с 16,5%, в июне - до 16,5% с 18%, в мае - до 18% с 19%, а в апреле - до 19% годовых с 22%, на котором она была установлена с 25 сентября 2015 года, когда Нацбанк понизил ее с 27% годовых. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".