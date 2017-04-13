Гройсман: Правительство планирует расширение программы реимбурсации лекарств

13.04.2017, 15:30

Правительство планирует расширение программы реимбурсации лекарств. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения со студентами в Донецком национальном медицинском университете в Кропивницком.

"В наших планах расширить программу реимбурсации, обеспечение бесплатными лекарствами тех, кто нуждается, - сказал он, отвечая на вопрос. - В наших планах - развитие этой программы".

Премьер-министр отметил, что правительство добилось уменьшения цены на медицинские препараты по определенным категориям на 10-30-60%. И это, по словам главы правительства, только начало.

Владимир Гройсман напомнил, что программа реимбурсации - качественная и фундаментальная работа, которую неоднократно пытались сорвать, постоянно выдумывая различные коррупционные схемы. "Но мы создали систему - открытую, публичную, прозрачную. В наших интересах расширять эту программу во имя здоровья всех украинцев", - подчеркнул глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.