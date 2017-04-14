Гройсман рассказал студентам Донецкого медуниверситета о правительственной реформе здравоохранения

14.04.2017, 09:46

В основе предложенной правительством реформы системы здравоохранения стоит повышение качества медицинских услуг и увеличение заработных плат врачей. Реформа изменит систему использования средств и предусмотрит внедрение европейских современных лечебных протоколов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время общения со студентами в Донецком национальном медицинском университете в Кропивницком.

"Что предлагает сегодня правительство? Правительство предлагает изменить систему финансирования здравоохранения. То есть посчитать, сколько стоит конкретная медицинская услуга и заплатить за нее. В основе должны быть как качество лечения, так и заработная плата врача. Бесспорно, появится конкуренция: чем больше врач будет предоставлять услуг, тем больше будет зарабатывать", - отметил глава правительства.

Он обратил внимание, что правительство внесло в Верховную Раду четыре законопроекта, которые предусматривают изменение системы финансирования больниц. "Это означает, что мы будем финансировать не помещение, стены, потолок, а будем финансировать качественную медицинскую услугу, в которой есть качественное оборудование, качественная заработная плата врача, конкурентность среди врачей. Я бы хотел, чтобы украинцев лечили качественные хорошие врачи", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, по словам главы правительства, государство определит минимальный пакет социального обеспечения - "чтобы поддержать человека в любой трудной ситуации", и предложит смену лечебных протоколов, внедряя современные практики на смену устаревшему неэффективному лечению.

Речь пойдет также об автономизации лечебных учреждений, которая "даст возможность каждому лечебному учреждению быть более мобильным, правильно создавать свою структуру и таким образом выходить на новый уровень управления здравоохранением и эффективности работы".

Владимир Гройсман напомнил, что правительство повысило заработную плату работникам системы здравоохранения на 30%, и, как показало его общение с медицинскими работниками в больницах Кропивницкого, их заработные платы по сравнению с прошлым годом поднялись на 1000-1400 грн. Между тем, как подчеркнул премьер-министр, если бы реформа медицины по модели, предложенной Правительством сегодня, была начата еще в 2007 году, сегодня украинские врачи получали бы 10-12 тыс. грн., а в стране были бы значительно уменьшены показатели смертности.

Премьер-министр подчеркнул, что реформа системы здравоохранения является одной из ключевых реформ для правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.