Розенко: Благодаря программе "Доступные лекарства" снижение цены на отдельные препараты состоялось втрое

14.04.2017, 10:34

Благодаря программе "Доступные лекарства" снижение цены на некоторые препараты даже в тех аптеках, которые не участвуют в правительственной программе, состоялось втрое. Об этом сегодня во время селекторного совещания по обсуждению вопроса относительно состояния внедрения правительственной программы обеспечения доступности лекарственных препаратов сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"После введения правительственной программы "Доступные лекарства" цена на лекарства в обычных аптеках по тем наименованиям, которые мы утвердили, очень существенно снизилась. Мы видим, что по некоторых препаратах, которые принимают участие в правительственной программе, уменьшение цены произошло втрое", - сказал он.

"Это означает, что люди даже не по рецептам смогут приобрести необходимые препараты по значительно более низкой цене, чем была еще буквально несколько месяцев назад", - подчеркнул вице-премьер.

Как известно, 1 апреля 2017 года стартовала правительственная программа "Доступные лекарства". Пациенты смогут получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.

В программе "Доступные лекарства" принимают участие 157 торговых наименований препаратов. Государство полностью компенсирует стоимость 23 препаратов. За другие лекарства из перечня пациент доплачивает в среднем 10-30% стоимости.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.