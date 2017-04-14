Гройсман призывает украинцев пользоваться возможностями программы "Доступные лекарства"

14.04.2017, 10:38

Правительство предусмотрело достаточно средств, в том числе резервы, для того чтобы обеспечить постоянство программы выделения бесплатных лекарств по трем заболеваниям, и поэтому премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает украинцев пользоваться предложенными возможностями.

Общаясь с журналистами в рамках поездки в Кропивницкий, глава правительства сказал: "Хочу заверить, что мы будем финансировать программу в полном объеме. Средства у нас для этого есть, даже резерв предусмотрен, поэтому просил бы украинцев пользоваться этой программой и просто быть здоровыми".

При этом он предложил украинцам обращаться на правительственную "горячую линию" 1545 для получения необходимой информации.

Владимир Гройсман подчеркнул, что правительственная программа "Доступные лекарства" начала действие с 1 апреля и является постоянной. Кроме того, правительство, по словам премьер-министра, реализует и другие программы с целью сокращения заболеваемости и смертности. Одной из таких программ является программа развития кардиоцентров по всей стране.

"Давайте быстро реализовывать эту программу, - сказал Владимир Гройсман. - Ангиографическое оборудование, специалисты должны быть по всей Украине, чтобы украинцы имели доступ к лечению. Это снижение смертности и инвалидности. Это то, что нам необходимо сделать. Продолжительность жизни украинцев должно расти".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.