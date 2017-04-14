Розенко: На сегодняшний день в программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 2 тысяч аптек

14.04.2017, 10:43

Для повышения эффективности реализации правительственной программы "Доступные лекарства" руководители местных органов власти должны привлекать как можно большее количество аптек, которые будут принимать в ней участие, и обеспечить наличие соответствующего ассортимента лекарств. Об этом сегодня во время селекторного совещания по обсуждению вопроса относительно состояния внедрения правительственной программы обеспечения доступности лекарственных препаратов сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Эффективность работы программы "Доступные лекарства" сейчас зависит от тесного взаимодействия руководителей органов местной власти с Минздравом. Мы уже имеем определенные положительные сдвиги. В частности, на сегодняшний по всей Украине в программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 2 тысяч аптек. Но этого недостаточно", - отметил он.

Павел Розенко отметил, что наилучшие показатели относительно привлечения аптек к участию в программе имеют Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Хмельницкая области. "В Запорожской, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях необходимо существенно увеличить количество аптек, участвующих в программе", - сказал Павел Розенко.

Также, по словам вице-премьер-министра, кроме увеличения количества аптек, которые принимают участие в программе, сейчас очень остро стоит вопрос наполнения этих аптек соответствующим ассортиментом лекарств. "Поэтому я обращаюсь к местным государственным администрациям как можно скорее провести соответствующие согласительные совещания с дистрибьюторами, чтобы обеспечить все аптеки полным перечнем лекарств, на которые распространяется эта программа", - подчеркнул Павел Розенко.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины