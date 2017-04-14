"Альфа-Банк" назвал провокацией размещенную в Киеве рекламу с главарями сепаратистов

14.04.2017, 16:22

Украинское подразделение "Альфа-Банка", которое входит в российский финансовый консорциум "Альфа-Групп" 13 апреля заявило о размещении в Киеве поддельной рекламы от имени банка.

"Альфа-Банк Украина не имеет никакого отношения к размещению рекламы с лицами боевиков ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица в попытке подорвать доверие к международному банку в Украине", - говорится в сообщении "Альфа-Банка".

Кроме того, пресс-служба подчеркивает, что "Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины - как в Крыму, так и на Донбассе". Банк уже начал работу с рекламными операторами, разместившими плакаты.

На появившиеся ранее в Киеве рекламные билборды обратили внимание СМИ, поскольку на них изображены трое погибших главарей непризнанных сепаратистских республик на востоке Украины с лозунгом "Это все, что останется после меня" и подписью "Депозиты в Альфа-Банк".

Украинский "Альфа-Банк" был основан в 1993 году и входит в ABH Holdings SA, акционерами которого являются российские миллиардеры Михаил Фридман и Герман Хан, а также Петр Авен, Алексей Кузмичев и Андрей Косогов. Кроме того, 3,9% акций принадлежат The Mark Foundation for Cancer Research, а еще 9,9% - итальянскому банку Unicredit.

"Альфа-Банк", как и другие банки в Украине с российским капиталом, неоднократно подвергались нападениям. Российский "Сбербанк" первым договорился о продаже своих активов латвийско-белорусскому консорциуму. Об этом сообщает Deutsche Welle.