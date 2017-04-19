Гройсман: Украина в 2016 году сэкономила свыше 17 млн долларов на закупке вакцин благодаря системе закупок через международные организации

19.04.2017, 12:56

Система закупки лекарств через международные организации, предложенная Правительством, позволила в 2016 году сэкономить только на закупке вакцин почти 17 млн долл., сообщил в ходе заседания Правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Есть сообщение: через механизмы международных закупок лекарств мы сэкономили в 2016 году только на закупке вакцин через ЮНИСЕФ 17 млн долл.", - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что ранее - без системы международных закупок - такая экономия была бы невозможной, и все сэкономленные деньги "расходились бы по карманам дельцов".

"А сейчас 17 млн долл. пойдут на закупку новых лекарств для украинских граждан. Так мы и будем действовать. И те, кто пытается нас сбить с этого пути, у них ничего не получится... Почти 6 млрд грн будет в этом году потрачено на закупку лекарств людям, которые в них нуждаются", - подчеркнул Глава Правительства.

Он также обратил внимание, что кроме экономии денег ведется работа по контролю качества препаратов, подбору номенклатуры препаратов и материалов медицинского назначения. Отдельное внимание, по словам Главы Правительства, уделяется и внедрению современных протоколов лечения. "Правильно действовать, и ситуация будет меняться", - подчеркнул Владимир Гройсман, добавив, что увеличить продолжительность жизни в Украине вполне реально за 3-4 года грамотной политики в медицинской отрасли.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.