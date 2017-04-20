Розенко: Более 2,7 тысяч аптек по всей Украине реализуют программу "Доступные лекарства"

20.04.2017, 15:04

По состоянию на сегодняшний день уже более 2 тыс. 700 аптек по всей Украине реализуют программу "Доступные лекарства". Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко во время брифинга о развертывании в Украине программы "Доступные лекарства".

Он обратил внимание, что на сайте Минздрава есть интерактивная карта всей Украины, где можно в своем регионе найти конкретную аптеку, которая участвует в этой программе.

"Такой сервис готовый, такой сервис постоянно наполняется новыми аптеками. На сегодняшний день наибольшее количество аптек, которые задействованы по регионам: Винницкая область - почти 350 аптек, Днепропетровская - 210, Донецкая - 180, Кировоградская - 100, Луганская - 150, Николаевская - 170, Полтавская - 220, Ривненская - 200", - рассказал Розенко.

В то же время, по его словам, сегодня стоит задача перед местными властями обеспечить наличие полного ассортимента препаратов в этих аптеках.

Потому что, как пояснил Розенко, не все аптеки имеют достаточное количество лекарств или достаточно широкий ассортимент.

"Я надеюсь, что в течение, и есть соответствующее поручение премьер- министра, ближайших недель будут проведены дополнительные переговоры местных органов власти с представителями фармкомпаний и представителями аптечных структур, которые позволят расширить ассортимент лекарственных средств и украинцам получить полный спектр услуг в аптеках Украины", - подчеркнул вице-премьер.

Программа "Доступные лекарства" стартовала 1 апреля 2017 года и предоставляет возможность пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа или бронхиальной астмой получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Об этом сообщает УНИАН.