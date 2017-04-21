Тигипко покинул пост главы правления "ТАСкомбанка"

21.04.2017, 16:21

Наблюдательный совет "ТАСкомбанка" 21 апреля назначил временно исполняющей главой правления банка главного акционера Екатерину Мелеш вместо главного акционера Сергея Тигипко, занимавшего пост главы правления финансового учреждения с января 2016 года, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, на собрании акционеров 20 апреля было принято решение о назначении владельца банка Сергея Тигипко на должность председателя наблюдательного совета.

"ТАСкомбанк" (ранее - банк "Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года, и с начала 2015 года входит в группу средних финансовых учреждений.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы "ТАС". Основным владельцем банка является Сергей Тигипко - украинский политик, экс-вице- премьер-министр Украины и министр социальной политики Украины (2010-2012 годы), экс-глава НБУ (2002-2004 годы). Об этом сообщает УНИАН.