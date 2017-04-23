На "дочку" российского ВЭБ в Украине нашлось четыре претендента

23.04.2017, 13:05

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) рассматривает предложения четырех инвесторов по покупке украинского дочернего Проминвестбанка. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.

"Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. Так как на последнем этапе появились новые инвесторы, мы вынуждены немного доуточнять позицию. Наверно, уже к середине мая мы сможем что-то более конкретное сказать", - сказал Горьков.

В целом ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 г. три дочерних банка - Глобэкс, Связь-банк и украинский Проминвестбанк. Среди интересантов на украинский актив называли венгерскую банковскую группу OTP.

Ранее сообщалось, что Норвик Банк (Латвия) российского банкира Григория Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева купят 100% акций украинского ПАО Сбербанк, дочернего предприятия Сбербанка России.

16 марта 2017 г. президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.