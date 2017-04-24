НБУ может получить 2,2 млрд грн убытков из-за исков

24.04.2017, 12:46

Национальный банк Украины может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности регулятора за прошлый год.

"По некоторым искам на общую сумму 2,2 млрд грн существует вероятность наступления возможных убытков, однако она невысока", - отмечает Нацбанк.

По остальным искам руководство Нацбанка не ожидает существенных убытков. В связи с этим соответствующее обеспечение под возможные обязательства в финансовой отчетности не создавалось. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.