Предправления Райффайзен Банка хочет возглавить НБУ

24.04.2017, 12:48

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук готов возглавить Национальный банк Украины (НБУ) после ухода Валерии Гонтаревой. Об этом он сообщил в интервью KyivPost.

На вопрос журналиста о том, интересно ли ему стать новым председателем НБУ после того, как Гонтарева уйдет в отставку, он ответил: "Ответ "да", когда придет время".

Валерия Гонтарева объявила, что уходит в отставку, 10 апреля. Согласно правилам, она анонсировала отставку за месяц до того, как фактически оставит пост.

"Я приняла решение оставить этот пост и оставить центральный банк. Я подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года... Если Верховная Рада Украины проголосует за мою отставку раньше этого решения, я уйду раньше... Других изменений в составе правления в ближайшее время не состоится", - сказала она. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.