В Диамантбанк ввели временную администрацию

24.04.2017, 18:59

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в Диамантбанк. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.

ФГВФЛ уточняет, что временная администрация вводится в банк на основании решения Национального банка Украины (НБУ) об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных.

Временная администрация введена сроком на один месяц - по 23 мая включительно. Временным администратором назначена Татьяна Старцева.

В начале февраля стало известно, что бывший депутат Верховной Рады от фракции Народный фронт Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций финучреждения.

Среди опосредованных акционеров банка значится компания Steuermann, фигурирующая в деле Мартыненко. Ее глава - Вольфганг Айбергер. Айбергер владеет 0,55% Диамантбанка. Также ему принадлежит Запорожский абразивный завод и компания Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement, которую связывают с Мартыненко. Сам экс-депутат такую связь отрицает. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.