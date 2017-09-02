Агентство Fitch оставило рейтинг Германии на высшем уровне

02.09.2017, 10:59

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Германии на самом высоком уровне - "AAA". Прогноз по нему оценивается как "стабильный".

Об этом свидетельствует отчет, который агентство разместило в пятницу, 1 сентяря, на своем сайте.

Fitch также оставило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "F1+".

Эксперты положительно оценивают степень диверсификации экономики страны и обращают внимание на сохраняющийся с 2014 года серьезный структурный профицит торгового баланса - свыше 7 процентов ВВП.

Вместе с тем специалисты отмечают, что уровень государственной задолженности Германии в 2016 году составлял 68 процентов ВВП - что превышало средний показатель для государств с максимально высоким рейтингом "AAA". У этой группы стран он располагается на уровне приблизительно в 41 процент, указывает Reuters. В то же время аналитики Fitch оговариваются, что показатели задолжености продолжают "последовательно снижаться".

Кроме того, в 2017, а также в 2018-2019 годах агентство прогнозирует общий профицит бюджета ФРГ на уровне в 0,6 и 0,4 процента ВВП соответственно.

Ранее стало известно, что по итогам 2-го квартала 2017 года ВВП Германии увеличился на 0,6 процента по сравнению с предшествующим 1-м кварталом и на 2,1 процента - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом положительные импульсы обеспечил главным образом внутренний рынок, поясняют в Федеральном статистическом ведомстве. Как домашние хозяйства, так и государство значительно увеличили свои потребительские расходы. К тому же возросли инвестиции в промышленное оборудование и строительство. Об этом сообщает Deutsche Welle.