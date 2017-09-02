В Мехико стартовал второй раунд переговоров по NAFTA

02.09.2017, 11:04

В столице Мексики в пятницу, 1 сентября, начался второй раунд переговоров о пересмотре принципов договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

В предстоящие дни 25 рабочих групп будут обсуждать такие технические вопросы, как доступ к рынкам, защита инвестиций и электронная торговля. По завершении переговоров 5 сентября в Мехико состоится встреча с участием министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, спедпредставителя США по торговле Роберта Лайтхайзера и главы МИД Канады Христи Фриланд.

По сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп, по настоянию которого начаты переговоры, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после телефонного разговора выразили уверенность в том, что соглашение будет достигнуто к концу года. Ранее Трамп охарактеризовал переговоры как трудные и вновь пригрозил выходом США из NAFTA. Со своей стороны глава МИД Мексики Луис Видегарай пригрозил прервать переговоры в том случае, если США будут готовиться к выходу из NAFTA.

В связи с неясными перспективами переговоров, Мексика уже готовит план В. Она намерена усилить торговые отношения с другими регионами и, к примеру, актуализировать уже действующий договор о свободной торговле между Евросоюзом и Мексикой.

Мексика в настоящее время исключительно сильно зависит от США в сфере торговли. На долю США приходится 80 процентов мексиканского экспорта.

NAFTA - крупнейшая в мире зона свободной торговли. Ее внутренний рынок насчитывает 460 млн человек, а объем ВВП составляет около 20 трлн долларов. Торговый оборот между тремя странами-участницами NAFTA достигает около одного триллиона долларов в год. Об этом сообщает Deutsche Welle.