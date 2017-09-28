Президент США представил планы налоговой реформы

28.09.2017, 11:53

Президент США Дональд Трамп в среду, 27 сентября, представил планы налоговой реформы, пообещав "историческое снижение налогов для американского народа". Об этом пишет DW.

"Наша нынешняя налоговая система является огромным бременем, препятствующим экономическому росту в Америке", - заявил он.

Президент пообещал "снизить налоги для среднего класса, упростить налоговое законодательство и сделать его более справедливым для простых американцев".

Налоговую систему Трамп хочет упростить так, чтобы в результате вместо семи остались три ставки подоходного налога в размере 12, 25 и 35 процентов, сейчас максимальная ставка составляет 39,6%. Стоит отметить, что изменения касаются лишь федеральных налогов, американцы платят еще местные налоги и на уровне штата.

Дональд Трамп заявил, что предлагаемая им реформа "не принесет ему лично выгоды, хотя даст определенные преимущества богатым людям".

Последняя крупная налоговая реформа в США была проведена в 1986 году. Об этом сообщает УНИАН.