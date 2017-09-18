Переизбыток нефти на мировом рынке сокращаться

18.09.2017, 11:20

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), переизбыток нефти на мировом рынке начинает сокращаться. Это происходит за счёт роста спроса, превосходящего прогнозы, в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи участниками ОПЕК и не входящими в картель странами.

Агентство также повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 млн. баррелей в сутки с 1,5 млн. баррелей в сутки.

Среди других факторов аналитики называют замедление темпов роста добычи сланцевой нефти в США. Так, на прошлой неделе число буровых установок в США сократилось на 7 штук до 749, об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Этот показатель уменьшается на протяжении пяти недель подряд и продемонстрировал месячное снижение впервые с мая 2016 года.

Несмотря на признаки выравнивания баланса глобального спроса и предложения, некоторые аналитики говорят, что последствия ураганов не позволяют строить долгосрочные прогнозы. Напомним, что прошедший по американскому побережью Мексиканского залива урагана "Харви" привёл к остановке около четверти перерабатывающих мощностей США. Об этом сообщает "Рейтерс".