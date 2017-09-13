13.09.2017, 11:23

В среду, 13 сентября, мировые цены на нефть продолжают снижаться на данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США. За неделю, завершившуюся 8 сентября, запасы нефти в США увеличились на 6,181 млн. баррелей.

Участники рынка также ждут публикации данных Министерства энергетики США о запасах "черного золота" в стране.

Ранее министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук заявлял, что в ОПЕК приняли решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти еще на девять месяцев. Напомним, что страны ОПЕК смогли договориться о сокращении добычи после года споров.

С 1 января 2017 года они сократили добычу нефти на 1,2 млн. баррелей в день - до 32,5 млн., при этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель.

Страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Из этого количества половина приходится на Россию. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".