К 2035 году в Китае будет почти 9 тысяч пассажирских самолетов

19.09.2017, 17:25

К 2035 году в Китае будет 8684 пассажирских самолетов. Таков прогноз сделали в Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (СОМАС) на открывшемся 17-м Пекинском международном авиасалоне.

В СОМАС прогнозируют, что следующие 20 лет китайская экономика продолжит развиваться сравнительно высокими темпами, и стабильный экономический рост страны будет содействовать расширению воздушных перевозок.

К 2035 году общее количество пассажирских самолетов на планете вырастет до 45376 единиц, сейчас в мире насчитывается 21662 самолетов. Число пассажирских самолетов в КНР вырастет с 15 до 19% от общего числа воздушных судов в мире. Об этом сообщает China.org.cn.