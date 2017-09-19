19.09.2017, 09:28

Около 2% мирового ВВП ежегодно мир теряет от взяточничества, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард открывая 18 сентября конференцию "Четкий подход к преодолению коррупции" в аналитическом центре Brookings в Вашингтоне. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Ежегодно мир теряет от взяточничества, - что является лишь одним из проявлений коррупции, - между 1,5 и 2 триллионами долларов - около 2% мирового ВВП. Эти потери - лишь верхушка айсберга - долгосрочное влияние - гораздо больше", - рассказала глава МВФ.

"Свет - лучшая дезинфекция", - процитировала Лагард слова верховного судьи США Луиса Брандайса и объявила о новых исследовательских инициативах по разработке методологии для количественного и качественного анализа проблемы.

Исследование будет проводить аналитический центр Brookings и Международная финансовая корпорация.