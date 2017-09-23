23.09.2017, 12:20

Американское рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Великобритании с Аа1 до Аа2. Об этом агентство сообщило в пятницу, 22 сентября.

По оценке аналитиков агентства бюджетный дефицит страны в ближайшее время останется на уровне 3-3,5% ВВП, несмотря на планы Лондона постепенно снизить его до 1% к 2022 году.

Рост британского ВВП замедлится с 1,5% в текущем году до 1% в 2018 году, прогнозируют в Moody's.

Информация о снижении кредитного рейтинга Великобритании появилась через несколько часов после речи британского премьер-министра Терезы Мэй во Флоренции, посвященной Brexit.

Тереза Мэй заявила, что страна может сохранять фактическое членство в ЕС в течение двух лет после формального выхода из Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.