В США прогнозируют рост добычи сланцевой нефти, что ответят на это в ОПЕК

20.09.2017, 10:20

Согласно прогнозу Управления энергетической информацией (EIA) Миниэнерго США добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в октябре увеличится на 79 тыс. баррелей в сутки – до 6,083 млн. баррелей.

Добыча сырья в сентябре оценивается на уровне 6,004 млн. баррелей в сутки.

Участники рынка ожидают результатов заседания технического комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, которое состоится в среду, 20 сентября.

Интересны также итоги встречи министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти в составе Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России в Вене, запланированной на пятницу, 22 сентября.

Мировые цены на нефть во вторник, 19 сентября, снижались. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".