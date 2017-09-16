Цены на мясо могут быть снижены - Гройсман

16.09.2017, 17:17

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров Украины предложит ряд решений, которые позволят наполнить внутренний рынок мясом и снизить цену на него.



Также Премьер-министр заявил, что Украина не планирует ограничивать экспорт мяса: "Экспорт ограничивать не будем. Зато есть решения, мы покажем", - сказал В. Гройсман.



Как сообщали ранее СМИ, четыре украинских животноводческих предприятия получили 12 сентября право экспорта на рынок Европейского Союза. Из этих предприятий - по одному по производству яиц, молока и молокопродуктов, и два производителя рыбы и рыбной продукции.



Отныне в страны Европейского Союза имеют право экспорта 286 украинских предприятий, в том числе 106 производителей пищевых продуктов, в частности, производители мяса птицы, рыбы, меда, яиц, молока и молочных продуктов.



Также в Евросоюз могут экспортировать свои товары 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения. Об этом сообщает Правительственный портал.