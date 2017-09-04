Новая гипотеза о рождении запасов золота и урана во Вселенной

04.09.2017, 14:23

Абсолютно все залежи золота, урана и других тяжелых металлов на Земле могли появиться не внутри сверхновых звезд, как считалось ранее, а благодаря так называемым примордиальным черным дырам на заре существования Вселенной. Об этом говорится в статье, опубликованной в последнем выпуске журнала Physical Review Letters.

После Большого взрыва во Вселенной существовали только три элемента - водород, гелий и литий. Однако через 300 миллионов лет, когда появились первые звезды, начали появляться более тяжелые элементы, рожденные в ходе термоядерных реакций в недрах светил.

"Сегодня ученые считают, что все элементы тяжелее железа, в том числе золото, уран, а также другие тяжелые и редкоземельные металлы, возникли в большинстве случаев в результате взрывов сверхновых, так как температура и давление внутри звезд слишком низки для их быстрого формирования", - рассказывает Александр Кусенко из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

С другой стороны, последние попытки оценить количество золота и других тяжелых элементов, порожденных сверхновыми, говорят о том, что последние формируют эти вещества крайне медленно. Это говорит о том, что в их рождении могли быть замешаны другие, более экзотические процессы, такие как столкновения нейтронных звезд.

Кроме того, эта гипотеза хорошо объясняет то, почему в центре Млечного Пути и других галактик присутствует необычно мало нейтронных звезд. Подобные столкновения могут порождать несколько других загадочных и пока необъяснимых астрофизических феноменов, таких как FRB-радиовспышки и загадочное гамма-излучение, исходящее из ядра Галактики. Об этом сообщили Вести.md.