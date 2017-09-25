Геомагнитная буря утихает, следующая может начаться 27 сентября

25.09.2017, 12:22

По информации ученых, во второй половине дня понедельника, 25.09.2017, геомагнитные возмущения прекратятся.

Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, подтверждает значительный спад амлитуды колебаний индекса геомагнитной возмущенности сегодня после полудня.



Согласно прогнозу сайта Gismeteo, сегодня, 25 сентября, до вечера в Киеве магнитная буря прекратится - уровень геомагнитных возмущений будет не более "небольшие геомагнитные возмущения" (2).



Следующую магнитную бурю ученые прогнозируют на среду, 27 сентября. Согласно прогнозам, со второй половины дня уровень геомагнитных возмущений может увеличиться до уровня "малая магнитная буря" (4).



По материалам интернет-изданий.