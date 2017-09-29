Компания ARCA готовится к испытаниям революционного ракетного двигателя

29.09.2017, 15:47

Представители компании ARCA Space Corporation объявили, что ее специалисты закончили разработку и начали проведение начальных тестов нового клиновоздушного ракетного двигателя, который уже установлен на небольшой экспериментальной ракете Demonstrator 3.

Согласно планам компании ARCA, такие двигатели должны стать основой первой в мире системы запуска, в которой для вывода груза на околоземную орбиту будет использоваться одноступенчатая ракета.

Компания ARCA решила отойти от трехступенчатой системы и создать двигатель, который способен максимально эффективно действовать на всех стадиях полета от старта до выхода в космическое пространство. Разработка обладает отличительной чертой в виде измененной системы выхлопа. В проекте ракеты нет привычных выходов-сопел. Форма выхлопа напоминает клин, который с одной стороны формирует виртуальное сопло, а вторая часть контролирует поток воздуха во время полета.



Клиновоздушный ракетный двигатель отличается от других типов двигателей тем, что он формирует из выхлопных струй ракетного двигателя два независимых потока и совмещает эти потоки в один поток, имеющий коническую форму. Окружающий воздух выступает в роли своеобразного конического раструба сопла обычного ракетного двигателя. По мере набора ракетой высоты этот виртуальный воздушный раструб двигателя как бы увеличивается в размерах из-за уменьшения давления. Это позволяет двигателю адаптироваться к изменяющимся условиям полета, постепенно превращаясь из обычного двигателя в высотный реактивный двигатель.



В опытном образце клиновоздушного ракетного двигателя ARCA использует в качестве топлива смесь из 70% пероксида водорода, смешанного с RP-1, модифицированной формой авиационного керосина. Согласно данным компании, двигатель обеспечивает тягу в 4,2 тонны на уровне моря, а возможность адаптации двигателя к высоте полета в скором будущем позволит ракете Demonstrator 3 добраться до границы земной атмосферы.



Однако, перед запуском ракеты Demonstrator 3, ее двигатель предварительно должен пройти комплекс наземных испытаний. После завершения испытаний ракета Demonstrator 3 будет запущена с космодрома Spaceport America, расположенном в штате Нью-Мексико. Достигнув высоты 120 километров, эта ракета станет первой в мире ракетой с клиновоздушным ракетным двигателем, которая совершит суборбитальный полет, сопровождающийся выходом в космическое пространство.



Конечной целью компании ARCA заявлена разработка рабочего варианта двигателя Haas 2CA SSTO. Этот двигатель будет установлен на ракете, запуск которой будет произведен в следующем году с космодрома НАСА Wallops Flight Facility. Использование таких одноступенчатых ракетоносителей, по предварительным расчетам, позволит снизить стоимость запуска одного небольшого спутника до 1 миллиона долларов. Если планам компании суждено будет сбыться, эта разработка произведет революцию в сфере космического двигателестроения.



Как известно, проект SASO Haas 2C стартовал в 2012 году. Он финансируется частными компаниями. В декабре 2016 года был подписан контракт на сумму $3,4 млн. c частной компанией на пусковую установку Haas 2CA.

По материалам интернет-СМИ.