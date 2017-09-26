Учеными раскрыта тайна строительства Великой пирамиды в Гизе

26.09.2017, 12:41

На протяжении многих веков вопрос о том, как в эпоху бронзового века люди смогли создать Великую пирамиду в Гизе, оставался одной из величайших загадок.

И вот, наконец, ученым удалось обнаружить древний папирус, в котором рассказывается, как египтяне транспортировали двухтонные блоки из известняка и гранита на огромные расстояния.



Археологам уже давно было известно, что гранит для строительства был добыт в Асуане, в 800 километрах от Гизы, а известняк доставлен из Туры. Но к единому мнению о том, как осуществлялась транспортировка сторительных блоков до сих пор прийти не могли.



В найденном папирусе говорится, что тысячи квалифицированных рабочих перевозили 170 тысяч тонн известняка на деревянных лодках, соединенных между собой веревками, по Нилу, а затем по специально построенной системе каналов. Конечной точкой был внутренний порт, расположенный в непосредственной близости от места строительства пирамид.

Всего в течение двух десятилетий таким образом было отправлено около 2,3 млн. каменных блоков.



Свиток папируса был обнаружен в морском порту Вади-аль-Джарф. Технологию транспортировки описал некто Мерер, надзиратель, отвечающий за команду из 40 рабочих. На сегодняшний день это единственный рассказ о строительстве пирамиды из первых рук.



В древнем документе описывается, как команда рабочих участвовала в преобразовании ландшафта, открывала дамбы, чтобы отвести воду из Нила в искусственные каналы.



Археолог Марк Леннер (Mark Lehner), занимающийся раскопками в Египте более тридцати лет, сказал: "Мы наметили расположение центрального канала, который, по нашему мнению, служил основным путем доставки строительных блоков к подножию Плато Гизы". Об этом сообщает Daily Mail.