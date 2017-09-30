Сенсационное открытие японских ученых

30.09.2017, 20:55

Японские ученые нашли на северо-востоке Канады залежи органических пород, свидетельствующие о том, что жизнь могла существовать на Земле как минимум четыре миллиарда лет назад.

Получить новые данные японским ученым удалось с помощью анализа состава углерода в графитовых и карбонатных минералах эоархея с полуострова Лабрадор. Это открытие опровергает мнение, что самые первые следы живых организмов на нашей планете появились 3,75 млрд. лет назад, как считалось ранее. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature.

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше.



Три года назад японские геологи изучая образцы графита из Гренландии нашли признаки того, что жизнь уже существовала на Земле около 3,7 млрд. лет назад. В 2016 году учеными были найдены первые неопровержимые свидетельства существования жизни в ту эпоху, а в 2015 году они нашли в Австралии предположительные следы жизни, населявшей океаны Земли 4 млрд. лет назад.



Акидзуми Исида (Akizumi Ishida) из университета Токио и его коллеги, открывшие следы жизни в Гренландии, продолжили свои раскопки, пытаясь найти другие залежи графита, содержащие останки первых живых организмов на Земле.



Поиск ученые производили по уже отработанной методике, изучая структуру, химический и изотопный состав древнейших пород Земли, сформировавшихся на самых древних континентальных платформах. Как правило, графит биогенного происхождения выдают две вещи - низкая доля тяжелого "углерода-13" и особая структура его зерен, включающая в себе множество элементов, похожих по форме и размерам на клетки бактерий и архей.



Подобные залежи Акидзуми Исида и его единомышленники нашли на северо-востоке Канады, неподалеку от города Сент-Джонс, столицы острова Ньюфаундленд. Внутри местных горных пород, сформировавшихся примерно 3,95 млрд. лет назад, ученые нашли множество мелких пустот, содержавших в себе графит.



Это открытие заставило их расколоть примерно полторы сотни булыжников с Ньюфаундленда и детально изучить изотопный состав этих включений и проанализировать их форму. В общей сложности японские геологи нашли примерно три десятка залежей графита, соответствовавших и тому, и другому критерию их биологического происхождения.



Большое количество образцов графита позволило японским ученым получить представление, как выглядела породившая их жизнь и в каких условиях она обитала. К примеру, достаточно высокие доли иттрия и некоторых других редкоземельных металлов указывают на то, что первые микробы Земли жили не в пресноводных озерах, а в соленой морской воде. Сегодня многие ученые сомневаются в возможности этого, указывая на отсутствие в первичном океане Земли многих критически важных элементов, таких как бор или марганец, присутствовавших в большом количестве на суше.

Несмотря на всю значимость результатов анализа, низкое количество углерода является всего лишь косвенным доказательством существования жизни. Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи провели целую серию тестов, изучив изотопный состав графитных зерен и сравнив его с данными остального слоя. Зерна отличались от окружающей среды на 25 промилле.



Кроме того, низкая концентрация тяжелого углерода в этих залежах указывает на то, что эти бактерии питались водородом или чистой органикой, используя их энергию для того, чтобы превращать молекулы углекислоты в угарный газ и использовать его для синтеза аминокислот и других, необходимых для жизни элементов. По информации интернет-СМИ.

