Чешские ученые открыли новый вид динозавров

26.09.2017, 17:36

Чешские ученые расширили научные знания о животных, которые обитали на Земле десятки миллионов лет назад.

"Был открыт новый вид динозавров, живших на территории современной Центральной и Южной Чехии в эпоху Верхнего Мелового периода", - сообщил журналистам научный сотрудник Карлова университета в Праге и представитель сделавшей открытие группы палеонтологов Мартин Мазух.



"Это сенсационное открытие в палеонтологии, - отметил он. - Оно было сделано на основе изучения найденной 14 лет назад бедренной кости неизвестного динозавра близ города Кутна-Гора в Центральной Чехии. В ходе длительных и кропотливых исследований было установлено, что это был питавшейся растительной пищей ящер, задние лапы которого по своему строению были крайне схожи с лапами современных птиц".



Динозавр был отнесен к группе орнитоподов - древнейших птицетазовых травоядных ящеров. Они жили от Позднего Юрского периода до конца Мелового периода. Возраст представителя нового для науки "чешского вида", как предполагают ученые, измеряется максимум 90 миллионами лет.



Палеонтологи дали новому виду динозавра название Burianosaurus augustai. Точное его описание, к сожалению, по одной лишь бедренной кости сделать невозможно. Ученые рассчитывают, что это им удастся, если будет найден более полный фрагмент скелета первобытного ящера.



Находка останков динозавра в Чехии, по словам Мартина Мазуха, представляет исключительный научный интерес, так как в Меловой период большая часть территории республики находилась под водой. Ее центральные и южные области, а также современная Бавария были островом со специфической флорой и фауной. Об это сообщает "Чешское телевидение".