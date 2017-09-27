27.09.2017, 16:27

Американские ученые создали уникальный биометрический сканер, который сможет существенно упростить процесс идентификации человека.

Недавний запуск iPhone X и его технология разблокировки с помощью распознавания лиц заставили индустрию биометрической защиты начать работать с новой силой. Команда исследователей из Университета Буффало разработала новый биометрический инструмент, который анализирует размеры сердца человека, чтобы обеспечить биометрическую защиту при организации доступа к различным устройствам.



В человеческом теле очень много уникальных биометрических маркеров, которые можно использовать в качестве персонализированного кода доступа. В 2014 году компания Nymi разработала биометрическую систему на основе сердца, которая идентифицирует сигнал электрокардиограммы человека, используя браслет, отслеживающий сердечные ритмы. Теперь же исследователи из Университета Буффало представили систему, которая использует низкоуровневый доплеровский радар для определения уникальной формы и размера сердца человека.



Как заявляют создатели новой системы, двух человек с одинаковыми сердцами не существует. Кроме того, этот орган не меняет своей формы в течение всей жизни человека, если, конечно, человек не страдает серьезной сердечной недостаточностью.



Для замера параметров сердца человека системе необходимо всего восемь секунд, затем система способна непрерывно контролировать присутствие человека неподалеку, обеспечивая непрерывную аутентификацию без какого-либо контакта с телом.



Во время экспериментального исследования с 78 испытуемыми система сердечного сканирования достигла точности в 98,61%.



Дальнейшее развитие технологии будет включать миниатюризацию устройства, увеличение точности и диапазона работы. Текущая версия системы уже позволяет идентифицировать человека на расстоянии до 30 метров. Об этом сообщил сайт New Atlas.