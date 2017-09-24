У берегов Бельгии ученые обнаружили затонувшую немецкую подлодку времен Первой мировой войны

24.09.2017, 17:07

Как сообщают СМИ, в Северном Море на западе Бельгии найдена немецкая подводная лодка времен Первой мировой войны.

Подводная лодка находится на глубине 27 метров. Ее точное местоположение не разглашается из-за опасений, что любители экстремального дайвинга могут повредить находку.



Об новой находке сообщил исследователь Томас Термот (Tomas Termote). По его словам, это уже 11 подводная лодка, найденная в водах Бельгии. Однако, из всех находок - эта сохранилась лучше всех. Посольство Германии уже извещено о находке.

Причины катастрофы точно неизвестны, но, судя по всему, подводная лодка подорвалась на мине. Ученые считают, что это подводная лодка U-Boot класса UB- II, которая была построена в 1915-1916 годы. В период между 1915 и 1918 годами 18 таких подводных лодок были в Брюгге, из которых 13 были уничтожены. Лодка длиной 27 метров могла погружаться на глубину до 50 метров. Ученые надеются, что находка поможет объяснить судьбу 23 человек экипажа, которые, по всей видимости, считались пропавшими без вести. Исследователи предполагают, что тела членов экипажа могут находиться внутри подводного судна.



Как сообщалось ранее, в январе 2017 года в Канаде была обнаружена затонувшая немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны. Археологи из Ниагарского университета идентифицировали находку как субмарину UX-791. Предположительно, немецкие подводники могли проникнуть в озера Северной Америки в 1943-1944 годах. Подъем лодки был осуществлен в конце августа 2017 года.

По мнению ученых, лодка могла попасть в озеро Онтарио через залив Святого Лаврентия. Для того чтобы попасть в Великие Озера, немецким подводникам пришлось преодолеть несколько сотен километров по извилистым рукавам реки Флев Сен-Лоран и озера Сен-Луи.



Подводная лодка, пролежавшая на дне более 70 лет, стала первым доказательством того, что подводный флот Германии был способен проникать незамеченным на территорию Северной Америки.

По информации интернет-СМИ.