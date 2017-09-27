27 сентября вновь началась геомагнитная буря

27.09.2017, 13:36

По информации ученых, в среду, 27 сентября, со второй половины дня Земля вновь окажется под воздействие геомагнитных возмущений. По прогнозу, в течение ближайших 3 дней ситуация не изменится в лучшую сторону.

Так, согласно прогнозу сайта Gismeteo, в ближайшие дни в Киеве будет геомагнитная буря на уровне "слабая геомагнитная буря" (3) - "малая геомагнитная буря" (4), ночью достигая уровня "умеренная геомагнитная буря" (5).

Однако, информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, говорит о более значительном уровне амлитуды колебаний индекса геомагнитной возмущенности, а также свидетельствует о том, что магнитная буря началась еще ночью.

К сожалению, по словам астрономов, на поверхности Солнца вновь можно различить солнечное пятно, которое недавно стала источником нескольких мощных вспышек самого сильного рентгеновского класса.

Ученые пока не могут точно сказать, приведет ли появление вышеприведенного пятна к новым нежелательным последствиям.

''Спрогнозировать развитие ситуации невозможно. Пятно, пережившее поворот Солнца, может и не полыхать больше. Не хотелось бы снова опасаться магнитных бурь и радиационных ударов'', - отмечают исследователи.

По материалам интернет-изданий.