28 сентября - геомагнитная буря не утихает

28.09.2017, 12:47

По информации геосиноптиков, в четверг, 28 сентября, на Землю по-прежнему будут воздействовать геомагнитные возмущения. Согласно прогнозам, ситуация в течение ближайших суток не изменится, поэтому и завтра, 29 сентября, метеочувствительным и метеозависимым людям ученые советуют соблюдать осторожность.

Согласно прогнозу сайта Gismeteo, в ближайшие 2 дня в Киеве будет геомагнитная буря на уровне "слабая геомагнитная буря" (3) - "малая геомагнитная буря" (4).

Информация на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, подтверждает высокий уровень амлитуды колебаний индекса геомагнитной возмущенности.

Утверждение о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей уже давно не требует доказательств - в определенные дни, когда на Солнце наблюдаются вспышки, состояние людей меняется под воздействием определенных факторов.

Почему это происходит, объяснить достаточно сложно. Но давно замечено, что в дни геомагнитной активности увеличивается количество вызовов врачей, ухудшается самочувствие у тех, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. И часто люди, казалось бы, не имея на то особых причин, чувствуют себя неважно: испытывают головные боли, слабость, тошноту, да и просто - элементарное нежелание что-либо делать.

Ученые определяют несколько степеней чувствительности к погодным изменениям:

- легкая (метеочувствительность). При ней человек чувствует недомогание, может отмечать беспричинное возбуждение, сонливость, апатию;

- средняя (метеозависимость). Человек жалуется на перепады давления, нарушение сердечного ритма;

- тяжелая (метеопатия). Характеризуется более серьезными нарушениями самочувствия - появляются одышка, головокружение, ломота в суставах, мышечная боль, мигрень.

Ученые вывели интересную закономерность: в городах, особенно в крупных мегаполисах, заложников изменений погоды в несколько раз больше, чем в сельской местности.

Метеочувствительным людям важно следить за своим самочувствием. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет снизить влияние магнитных бурь на человеческий организм.

Для того чтобы магнитная буря не застала врасплох, необходимо просто следить за прогнозом погоды и в неблагоприятные метеодни не планировать какие-либо важные дела.

В дни магнитных бурь не следует перегружать себя физической или умственной работой, чаще делать перерывы.

Если работа сидячая, периодически рекомендуется пройтись по комнате, выполнить несколько простых физических упражнений.

Если же работа физическая - время от времени следует присесть и немного посидеть.

Рекомендуется контрастный душ, однако если вы не принимали его раньше, начинайте постепенно и очень осторожно. Сначала необходимо сделать приятно теплый и чуть погорячее, через неделю - чуть прохладнее и теплый, прибавляя и убавляя температуру воды на один-два градуса.

Также врачи рекомендуют следить за давлением и обязательно принимать прописанные средства для снижения артериального давления. Гипертоникам не стоит в эти дни резко вставать с постели и совержать резкие приседания.

Специалисты советуют в эти дни уделять время общению с животными и природой.

Интересные результаты дали эксперименты с изучением влияния прослушивания пациентами записанных на магнитофон звуков шума сада, дождя и морского прибоя. Во время магнитных бурь воздействие таких записей на геочувствительных людей может оказать хорошее влияние.

Хорошо помогают бороться с влиянием действия магнитных бурь эвкалипты. Имейте дома в аптечке масло эвкалипта, промокните салфетку водой, капните на неё масло и положите на радиатор отопления или любую поверхность - дом наполнится ароматом тропического парка.

Думайте о хорошем, оградите себя от негативных мыслей и новостей, перечитайте добрую книгу, займите себя хобби.

Также важно обогащать меню теми веществами, которые будут усиливать внутреннюю защиту, а также способствовать наиболее быстрому восстановлению организма в период магнитных бурь. В рационе метеочувствительных людей должны быть: нерафинированное растительное масло, жирная рыба, морепродукты, курица, говядина, молочные продукты, лук, чеснок, овощи, фрукты, каши.

По материалам интернет-изданий.