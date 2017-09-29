29 сентября: по прогнозу ученых, магнитное поле Земли успокоится

29.09.2017, 13:20

Ученые объяснили причину возникновения начавшейся 27 сентября магнитной бури и дали благоприятный прогноз на ближайшее время.

Сильная магнитная буря произошла на Земле из-за попадания нашей планеты в поток быстрого солнечного ветра. Об этом свидетельствуют данные космического аппарата ACE, находящегося на линии Солнце-Земля в точке гравитационного равновесия L1", - констатировали эксперты.



Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра в среду, 27 сентября, около 8:00 по киевскому времени, когда скорость окружающей плазмы увеличилась с 300-350 км/сек до примерно 500 км/сек.

Первое соприкосновение с потоком перевело магнитное поле Земли в возмущенное состояние, в котором оно находилось до конца дня. Примерно около полуночи скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилась до 650-700 км/сек и сейчас находится на этом уровне, превышающем среднее значение почти вдвое.



По мнению экспертов, в минувшие сутки Земля проходила наиболее скоростную часть потока и испытывала наибольшее воздействие. Хотя сила магнитной бури уже вряд ли увеличится, полностью успокоится магнитное поле Земли должно к середине пятницы, 29 сентября.

Согласно информации на сайте "Космическая погода" Харьковской астрономической обсерватории, этому прогнозу суждено сбыться - амлитуда колебаний индекса геомагнитной возмущенности перманентно уменьшается.



Прогноз Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН немного пессимистичнее. По словам сотрудников Института, весь день в пятницу, 29 сентября, и в ночь на субботу, 30 сентября, геомагнитная активность будет повышенной. Возможны малые магнитные бури.

Похожий прогноз на сайте Gismeteo.ua, составленный по информации Центра прогнозирования космической погоды (Space Weather Prediction Center) Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По информации интернет-СМИ.