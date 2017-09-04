В штате Колорадо нашли останки динозавра

04.09.2017, 16:42

На строительной площадке в пригороде Денвера (США) обнаружили кости взрослого трицератопса. Кости травоядного динозавра нашли в рыхлом слое песка на одной из улиц города Торнтон - пригорода столицы штата Колорадо, Денвера. Возраст находки оценивают в 66 миллионов лет.

В ходе раскопок, ученым удалось обнаружить рога, череп и плечевые кости динозавра. Однако исследователи полагают, что в земле может быть скрыт полный скелет трицератопса.

"Несмотря на то, что у нас есть сотни трицератопсов с американского Запада, у нас есть только три хороших черепа. И это может быть один из лучших скелетов", - сказал куратор музея природы и науки Денвера Джо Сертич.

Как известно, трицератопс - один из последних видов по времени вымирания видов травоядных динозавров. Он имел два рога на лбу и один на кончике морды, ближе к носу.

Ученые предполагают, что найденное животное было существенно меньше представителей того же вида, найденных в Северной и Южной Дакоте и штате Монтана. Об этом написала газета "Сегодня".