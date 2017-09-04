Исследование: посчитана общая стоимость всей недвижимости в мире

04.09.2017, 21:58

Совокупная стоимость всей коммерческой и жилой недвижимости мира составляет 200 триллионов долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Savills.

На первом месте Китай, все здания которого стоят 42,7 триллиона долларов, на втором США (42,1 триллиона долларов). Таким образом общая стоимость недвижимости в Китае и США равна 84,8 триллиона долларов, что составляет 42%.

Более 70% (141,5 триллиона долларов) приходится всего на десять стран.

С третьего по десятое расположились Япония, Великобритания, Индия, Германия, Франция, Бразилия, Италия и Россия. На эти государства приходится 28% всей стоимости мировой недвижимости (56,8 триллиона долларов).

При этом все жилые здания в мире стоят вместе 168,5 триллиона долларов (84% от общей стоимости). Об этом сообщает УНИАН.