Японские ученые предполагают, что нашли зарождающуюся черную дыру

05.09.2017, 14:01

Японские астрофизики зарегистрировали излучение от нового кандидата в среднюю черную дыру Млечного Пути. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Обнаруженная черная дыра в сто раз тяжелее Солнца и расположена в облаке молекулярного газа на расстоянии 60 парсеков от центра Млечного Пути.

Астрофизики при помощи обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter Array) зарегистрировали излучение на частотах 265,9 и 230,5 гигагерца.

Компьютерное моделирование, проведенное специалистами, показало, что динамика газа объясняется присутствием в облаке черной дыры средней массы.

Черные дыры средней массы занимают промежуточное положение между гравитационными объектами звездных масс и сверхмассивными черными дырами. В настоящее время обнаружено всего несколько кандидатов в подобные объекты.

В дальнейшем авторы планируют подробнее исследовать данный объект, а также найти новых кандидатов в черные дыры средней массы, об этом сообщила газета "Сегодня".